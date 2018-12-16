عام / الصحف السعودية
الأحد 1440/4/9 هـ الموافق 2018/12/16 م واس
الرياض 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يشيد بتميز علاقات السعودية مع البحرين وكازاخستان
ولي العهد يهنئ الملك حمد بن عيسى والرئيس نزارباييف
«مؤتمر مكة» يوصي بصياغة ميثاق شامل يتضــمن قواعد الخلاف التي تحكم علاقة المسلمين
محافظ القطيف: أمير الشرقية وجه بحل جذري لمحطة مياه العوامية
اختيار الأحساء عاصمة للسياحة العربية 2019
مركز الملك سلمان يدعم مزارعي حضرموت وطلاب سورية
البحرين تحتفل بالعيد الوطني وذكرى تسلم الملك حمد مقاليد الحكم
ملك البحرين يفتتح الدور الأول من الفصل التشريعي الخامس
وزير الإعلام البحريني: ملحمة وفاء خليجية نعتز بها
مملكة البحرين.. عهد من الإصلاح والتنمية المستدامة
رئيس الإمارات يعلن 2019 «عام التسامح»
الإمارات ترحب بإعلان تأسيس كيان لدول البحر الأحمر وخليج عدن
الكويت تؤكد دعمها للجهود الرامية لحل النزاعات في اليمن سلميًا
الرئاسة اليمنية: الحوثي يسوق الأوهام ويتاجر بالوضع الإنساني
اتفاقيات السويد تنهي ابتزاز الانقلابيين
الحوثيون ينهبون الميناء ويدمرون منشآت الحديدة
الجامعة العربية «تدين بشدة» اعتراف استراليا بالقدس الغربية عاصمة لاسرائيل
الخارجية الفلسطينية تطالب «مجلس الأمن» بتحمل مسؤولياته لوقف جرائم الاحتلال المتواصلة
الأردن يعلن عودة 5703 سوريين إلى بلادهم منذ أكتوبر
العراق: «مرشح الداخلية» يُعقّد استكمال الحكومة
«السترات الحمراء» تثير الهواجس في تونس
اليونيسف تستأنف عملياتها في نيجيريا
مواجهات في كشمير توقع 11 قتيلاً
باكستان تحتج على تسلل إرهابيين من إيران إلى أراضيها
«السترات الصفراء» ترفع سقف المطالب
وزيرة العمل البريطانية تحض النواب على «التوافق» حول بريكست
200 دولة تتفق على قواعد تطبيق اتفاقية المناخ
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