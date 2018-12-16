الرياض 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يشيد بتميز علاقات السعودية مع البحرين وكازاخستانولي العهد يهنئ الملك حمد بن عيسى والرئيس نزارباييف«مؤتمر مكة» يوصي بصياغة ميثاق شامل يتضــمن قواعد الخلاف التي تحكم علاقة المسلمينمحافظ القطيف: أمير الشرقية وجه بحل جذري لمحطة مياه العواميةاختيار الأحساء عاصمة للسياحة العربية 2019مركز الملك سلمان يدعم مزارعي حضرموت وطلاب سوريةالبحرين تحتفل بالعيد الوطني وذكرى تسلم الملك حمد مقاليد الحكمملك البحرين يفتتح الدور الأول من الفصل التشريعي الخامسوزير الإعلام البحريني: ملحمة وفاء خليجية نعتز بهامملكة البحرين.. عهد من الإصلاح والتنمية المستدامةرئيس الإمارات يعلن 2019 «عام التسامح»الإمارات ترحب بإعلان تأسيس كيان لدول البحر الأحمر وخليج عدنالكويت تؤكد دعمها للجهود الرامية لحل النزاعات في اليمن سلميًاالرئاسة اليمنية: الحوثي يسوق الأوهام ويتاجر بالوضع الإنسانياتفاقيات السويد تنهي ابتزاز الانقلابيينالحوثيون ينهبون الميناء ويدمرون منشآت الحديدةالجامعة العربية «تدين بشدة» اعتراف استراليا بالقدس الغربية عاصمة لاسرائيلالخارجية الفلسطينية تطالب «مجلس الأمن» بتحمل مسؤولياته لوقف جرائم الاحتلال المتواصلةالأردن يعلن عودة 5703 سوريين إلى بلادهم منذ أكتوبرالعراق: «مرشح الداخلية» يُعقّد استكمال الحكومة«السترات الحمراء» تثير الهواجس في تونساليونيسف تستأنف عملياتها في نيجيريامواجهات في كشمير توقع 11 قتيلاًباكستان تحتج على تسلل إرهابيين من إيران إلى أراضيها«السترات الصفراء» ترفع سقف المطالبوزيرة العمل البريطانية تحض النواب على «التوافق» حول بريكست200 دولة تتفق على قواعد تطبيق اتفاقية المناخ// يتبع //06:34ت م0003