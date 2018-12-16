وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وكتبت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (الميثاق الإسلامي): (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)، هذه الآية الكريمة تجسد المعاني الشاملة للأخوة في الإسلام، وتعظم من شأنها، وتحض عليها كمبدأ إسلامي أصيل في التعاضد والتراحم واستقامة أمر المجتمع الإسلامي، كما أن النبي المصطفى - عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم - حثّ في أحاديث كثيرة على مبدأ الأخوة، ففي الحديث الشريف، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلِمُه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرّج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة».وأردفت بالقول من هذا المنطلق جاء المؤتمر الإسلامي العالمي للوحدة الإسلامية «مخاطر التصنيف والإقصاء» (في أُفُقِ تَعْزيز مَفَاهيم الدَّولة الوطنية وقيمها المشتركة) الذي عقدته رابطـة العالـم الإسلامي في مكة المكرمة، الذي اختتم أعماله يوم أمس ليعزز قيم الأخوة التي تقوم عليها المجتمعات الإسلامية على اختلاف مكوناتها الثقافية والاجتماعية، وما الدعوة التي أطلقها المشاركون في المؤتمر إلى إنشاء لجنة جامعة تمثل المكونات الإسلامية المختلفة لصياغة ميثاق إسلامي شامل يتضمن قواعد الخلاف التي تحكم علاقة المسلمين، ويُبين الأصول والثوابت المُحْكَمَة الجامعة لهم، ويُحَرِّرُ مواضع النزاع المهمة، ويحيلها لأهل الاختصاص للدراسة والنظر، وتقريب وجهات النظر فيها ما أمكن، وأن تتولى رابطة العالم الإسلامي تبني ذلك من خلال وثيقة إسلامية جامعة تحت عنوان: «وثيقة مكة المكرمة» يتم عقد ميثاقها بجوار البيت العتيق، وما ذلك إلا تأكيداً على النوايا في إيجاد آلية عمل مشتركة تركز على الأسس والمشتركات الإسلامية في توحيد صفوف الأمة ونبذ ما يفرق بينها، فالأمة الإسلامية أحوج ما تكون إلى اجتماع الكلمة وتوحيد الصف، ولديها العوامل التي تساعد في تحقيق ذلك الهدف السامي الذي طالما دعت وسعت المملكة إلى تحقيقه ومازالت.// انتهى //06:44ت م0004