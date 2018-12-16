أبوجا 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واساجتمع قادة دول منطقة بحيرة تشاد (نيجيريا والكاميرون وتشاد والنيجر وبنين وجمهورية أفريقيا الوسطى)، أمس، في العاصمة النيجيرية أبوجا؛ لتنسيق سبل محاربة مجموعة بوكو حرام الإرهابية.وقال الرئيس النيجيري محمد بخاري لدى افتتاح أعمال القمة: " إن الاجتماع هو استمرار لجهودنا المشتركة لمواجهة التحديات الكبيرة في مجال الأمن في منطقتنا"، مضيفًا أن القمة هي تجسيد لالتزام الدول المشاركة بمواصلة الحرب ضد عدونا المشترك جماعة بوكو حرام الإرهابية، وإعادة فرض الأمن وإقرار السلام في المنطقة.وأكد المشاركون في بيانهم الختامي تجديد التزامهم بمكافحة إرهابيي بوكو حرام بشكل كامل، وتقديم المساعدات اللازمة إلى السكان في مناطق النزاع، داعين المجتمع الدولي إلى تقديم مزيد من المساعدات إلى القوة الإقليمية التي تحارب جماعة بوكو حرام الإرهابية.وتضم هذه القوة المختلطة عسكريين من نيجيريا والنيجر وتشاد وبنين والكاميرون.// انتهى //07:22ت م0006