نجران 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واستقيم فروسية نجران غداً سباقها التاسع للعام الحالي 1440هـ، على الدعم المقدم من صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، وذلك على ميدان الفروسية بتصلال.وأفاد أمين عام فروسية نجران محمد بن مهدي غشام، أن السباق يتكون من خمسة أشواط، مسافاتها 2000 متر، خصص الشوط الأول لمواليد 2015م إنتاج والشوط الثاني لفئة الثالثة إنتاج ، وخصص الشوط الثالث للمبتدئة إنتاج ، وخصص الشوط الرابع مفتوح الدرجات إنتاج ، فيما سيكون الشوط الخامس (الكأس) مفتوح الدرجات مستورد.// انتهى //09:10ت م0009