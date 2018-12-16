الرياض 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسبلغ عدد حالات التنويم في المستشفيات التابعة لصحة الرياض, 15228 حالة تنويم ، وذلك خلال العام 2018 .وأوضحت صحة الرياض في إحصائية حديثة أن حالات التنويم للعناية المركزة كبار بلغ 7845 حالة تنويم، فيما بلغ عدد حالات التنويم للعناية المركزة أطفال 4563 حالة, لافتة إلى أنها قامت مؤخراً بإطلاق عدد من المبادرات والبرامج الجديدة، حيث أنجزت حزمة من المشاريع التطويرية والجديدة في المرافق الصحية التابعة لها، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير عدد من مرافقها تتضمن البنية التحتية، والمرافق، وبيئة العمل، وتزويدها بأحدث التجهيزات الطبية واستقطاب الكوادر الطبية المميزة.وأفادت أن المشاريع شملت توسعة وتطوير عدد من أقسام الطوارئ وفق أفضل المعايير والمواصفات الفنية والإنشائية، وأقسام العلاج الطبيعي، وأقسام الأشعة، إضافة إلى أقسام العمليات.// انتهى //09:45ت م0011