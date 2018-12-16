إسلام آباد 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسأبزرت الباكستانية الصادرة اليوم استدعاء الخارجية الباكستانية السفير الإيراني لدى إسلام آباد للاحتجاج على تسلل إرهابيين من إيران إلى باكستان وتنفيذهم هجوماً على القوات شبه العسكرية الباكستانية ما أدى إلى مقتل أربعة جنود باكستانيين وإصابة أربعة عشر آخرين.واهتمت بتوقيع أفغانستان وباكستان والصين على مذكرة تفاهم بشأن لتعزيز التعاون والتنسيق الثلاثي في مجال مكافحة "الإرهاب".وأشارت إلى تأكيد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي للحكومة الأفغانية استعداد بلاده على أداء دور حيوي لإقناع الأطراف الأفغانية على الجلوس على طاولة المفاوضات لكي يتمكن الأفغان من تحقيق الأمن والسلام في بلادهم.وتطرقت إلى التعاون الجاري بين باكستان وبريطانيا لمكافحة غسيل الأموال وملاحقة العناصر التي هربت الأموال من باكستان.وعرجت على استمرار الجيش الباكستاني في تسييج الحدود مع أفغانستان للحد من تسلل العناصر الإرهابية عبرها.وتابعت سير العمل على مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني الذي من المقرر أن يربط جنوب غرب الصين بالموانئ الباكستانية المطلة على البحر العربي.وأخبرت عن استمرار القوات الهندية في قصف المناطق الحدودية الباكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.وفي الشأن الإقليمي أخبرت صحف باكستان عن مقتل 11 كشميرياً خلال اشتباكات مع القوات الهندية في الشطر الهندي من إقليم كشمير.// انتهى //09:46ت م0012