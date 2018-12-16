الجزائر 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بإعلان قادة أحزاب التحالف الرئاسي الأربعة، عن مساندتهم لاستمرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحكم، مؤكدين رفضهم دعوة المعارضة لتأجيل انتخابات الرئاسة المقررة في أبريل المقبل إلى 2020.وأعلنت في شأن محلي آخر، عن بدء رئيس الوزراء لجمهورية كوريا الجنوبية لي ناك يون زيارة رسمية إلى الجزائر.وتابعت صحف الأحد تطورات الأوضاع في العاصمة الفرنسية باريس، لافتة إلى تراجع عدد المشاركين في مظاهرات الأسبوع الخامس لأصحاب "السترات الصفراء"، وإعلان السلطات توقيف العشرات من المتظاهرين في باريس والمدن التي شهدت الاحتجاجات.وأخبرت عن عودة الاشتباكات في ميناء الحديدة بين قوات الحكومة الشرعية اليمنية وميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، بعد يومين فقط من التوصل إلى اتفاق في العاصمة السويدية ستوكهولم برعاية أممية.وفي متفرقات دولية أخرى، عرجت الصحف على استعدادات قوات الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، لشن هجوم على منطقة الهلال النفطي، وإعلان الحكومة البريطانية موافقة البرلمان على نسخة معدلة من اتفاق مغادرة الاتحاد الاوروبي، إذا ما وافق قادته على تقديم ضمانات أخرى.// انتهى //11:31ت م0017