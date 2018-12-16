القاهرة 09 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسأعربت مصر عن قلقها البالغ إزاء التطورات الجارية بالأراضي الفلسطينية المحتلة والاقتحامات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، محذرة من التداعيات المُحتملة لهذا التصعيد على الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.ودعت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم إلى وقف التصعيد والحيلولة دون أية ممارسات لن تُفضي سوى إلى المزيد من تدهور الأوضاع، وتمثل تقويضاً لكافة المساعي الرامية إلى إحياء عملية السلام ،مؤكدة دعم مصر للرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية؛ وموقفها الراسخ تجاه دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وصولاً لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.وأشار البيان إلى مواصلة مصر تكثيف اتصالاتها لوقف التصعيد والتحرك العاجل لاحتواء التوتر، وذلك انطلاقاً من الدور الذي تضطلع به من أجل تعزيز دعائم السلام والاستقرار بالمنطقة.// انتهى //11:35ت م0018