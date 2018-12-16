الخرطوم 09 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على نجاة الكتيبة الإندونيسية التابعة للبعثة المشتركة للسلام في دارفور – اليوناميد- إثر تعطل الطائرة التي تقل 239 جندياً في طريق عودتهم إلى بلادهم.وأشارت الصحف إلى اعتزام قيادة عمليات بغداد إزالة أكثر من مئة نقطة مرابطة وتفتيش في جانبي العاصمة العراقية بعد تحسن الوضع الأمني.وعرجت على إدانة الجامعة العربية أمس قرار أستراليا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل معتبرة أنه -غير مسؤول-.ونقلت الصحف عن قيادة القوات الأميركية في إفريقيا إن غارة جوية بقيادة الولايات المتحدة في الصومال أسفرت أمس عن مقتل ثمانية مسلحين من حركة الشباب الإرهابية.ولفتت صحف السودان الانتباه إلى تظاهر آلاف الإيطاليين والمهاجرين أمس، في العاصمة روما احتجاجاً على القيود الجديدة التي فرضتها الحكومة اليمينية الشعبوية الإيطالية للحد من استقبال المهاجرين.// انتهى //11:43ت م0021