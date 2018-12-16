الباحة 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسرأس محافظ المندق محمد بن معيض الفايز اليوم ، اجتماع المجلس المحلي للتنمية والتطوير بالمحافظة والمنعقد بقاعة الاجتماعات بالمحافظة.وأكد الفايز أهمية تفاعل الأعضاء وتقديم المقترحات والدراسات للمجلس وتلمس احتياجات أهالي المحافظة وعرضها لتلبيتها والإسهام في رفع مستوى الخدمات والمرافق ، وبذل الجهد والفكر فيما يحقق التنمية الاقتصادية والثقافية والشبابية والاجتماعية المستدامة ، منوهاً بالاهتمام والمتابعة المستمرة التي يوليها سمو أمير منطقة الباحة ، للمشروعات التنموية المختلفة التي تشهدها المحافظة في إطار اهتمام ودعم ورعاية الحكومة الرشيدة – أيدها الله -.وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدة موضوعات من أبرزها إيجاد كبرى لمدخل متنزه الخلب ومدخل عويرة وتطوير وتحسين الموقع ، إيجاد منشأة خاصة بالشباب من ملاعب رياضية ومراكز لاحتضان نشاطاتهم وهواياتهم ، وإنشاء فرع نسائي بأحد البنوك بالمحافظة ، وفي إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة.واتخذ المجلس التوصيات اللازمة التي سيتم رفعها لسمو أمير المنطقة للتوجيه بما يلزم حيالها.// انتهى //11:55ت م0023