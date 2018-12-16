الرياض 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسينطلق سفير الاتحاد السعودي للدراجات الرحالة فهد بن إبراهيم اليحيا يوم الأحد القادم عبر دراجته الهوائية من العاصمة الرياض إلى العاصمة الإماراتية أبو طبي دعماً لمشاركة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في كأس آسيا 2019 ، حيث سيقطع مسافة 1000 كلم ، في رحلة ستستغرق 10 أيام بمعدل 100 كلم يومياً .من جهته أشاد المدير التنفيذي المكلف للاتحاد السعودي للدراجات مهند العمودي بالرحال فهد اليحيا ، مثنياً على الدور الذي يقدمه لتعزيز أهداف الرياضة ونقل الصورة المثلى عن شباب المملكة العربية السعودية ، مؤكداً أن هذه المبادرات هي رسائل إيجابية لنشر الرياضة وتعزيزها لدى المجتمع عبر المشاركات المحلية والدولية.يذكر أن رئيس الاتحاد السعودي للدراجات صُباحه الكريديس منح الرحالة اليحيا في الـ 3 من أغسطس الماضي لقب سفير الاتحاد 2018 - 2019 ، نظير المبادرات التوعوية والرحلات التي يقوم بها ، ومنها رحلة من مدينة الرياض إلى منطقة نجران لمساندة رجال القوات المسلحة في الحد الجنوبي ، ورحله إلى موسكو قطع من خلالها بدراجته الهوائية مسافة 5,145 كلم دعماً لمشاركة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مونديال روسيا 2018 .// انتهى //12:59ت م0039