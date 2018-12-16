بيروت 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018م واسأعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا عن قضاء اللاجئان الفلسطينيان وافي ومحمود أمارة تحت التعذيب في سجون نظام الأسد بعد اعتقال دام لأربعة أعوام.وأشارت المجموعة في بيان اليوم أن اللاجئان الفلسطينيان هما من أبناء مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق .وذكرت مجموعة العمل أن قضاء اللاجئان الفلسطينيان وافي ومحمود أمارة يرفع حصيلة ضحايا التعذيب في سجون نظام الأسد إلى 563 لاجئاً فلسطينياً بينهم نساء وأطفال.// انتهى //13:02ت م0040