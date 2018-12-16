الكويت 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واساستهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم على ارتفاع المؤشر العام 9ر9 نقطة ليبلغ مستوى 5ر5159 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 19ر0 %.وبلغت كميات تداولات المؤشر 7ر112 مليون سهم تمت من خلال 4468 صفقة نقدية بقيمة 4ر23 مليون دينار كويتي (نحو 22ر77 مليون دولار أمريكي).وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5ر7 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر4708 نقطة وبنسبة انخفاض 16ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 7ر69 مليون سهم تمت عبر 2168 صفقة نقدية بقيمة 8ر3 مليون دينار (نحو 54ر12 مليون دولار).كما ارتفع مؤشر السوق الأول 4ر19 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر5406 نقطة وبنسبة ارتفاع 36ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 9ر42 مليون سهم تمت عبر 2300 صفقة بقيمة 6ر19 مليون دينار (نحو 68ر64 مليون دولار).// انتهى //13:05ت م0041