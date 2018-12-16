الدمام 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واستنظم غرفة الأحساء ممثلة في لجنة الاستثمار الرياضي الأربعاء المقبل، برنامج "أمسية الاستثمار الرياضي" الذي تستضيف خلاله رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين مسلي آل معمر، وذلك في فندق مكان الأحساء في الهفوف.وسيناقش اللقاء، الذي يشارك فيه عدد من المهتمين في الجانب الرياضي، عدة محاور أبرزها مفهوم التسويق الرياضي وصناعة الاستثمار.وبين رئيس اللجنة الرياضية أحمد بن راشد الراشد، أن اللقاء يأتي ضمن خطة البرامج والفعاليات التي تتبناها اللجنة الرياضية بهدف تمكين الشباب من الاطلاع على التجارب والمفاهيم والتطبيقات العملية الناجحة في كل ما يسهم في تعزيز الوعي بأهمية الرياضة في المجتمع وينمّي ويخدم نشر ثقافة وصناعة التسويق الرياضي وتأكيد أهمية الرياضة في المجتمع، وفقًا لرؤية 2030م.// انتهى //13:19ت م0045