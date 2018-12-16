الدمام 09 ربيع الآخر1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واستنظم غرفة الشرقية ممثلة بمجلس الأعمال بمحافظة القطيف غداً، اللقاء الموسع لقطاع الأعمال، وذلك بمقر فرع الغرفة بالمحافظة.وعدّ رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالحكيم بن حمد الخالدي, اللقاء بالفرصة الثمينة التي يتم خلالها التواصل مع قطاع الأعمال، وبحث الهموم المشتركة، وقراءة الواقع الاقتصادي، واستشراف المستقبل، مؤكداً حرص الغرفة على عقد وإقامة مثل هذه اللقاءات لقطاع الأعمال في جميع محافظات المنطقة الشرقية، بما فيها محافظة القطيف التي تتميز بمجتمع رجال وسيّدات الأعمال الذين يبذلون الوقت والجهد والمال لخدمة المحافظة، سواء على مستوى الأعمال أو على مستوى الإسهامات الأخرى في إطار المسؤولية المجتمعية.وأوضح الخالدي أن هذا اللقاء يهدف لتبادل وجهات النظر من أجل خدمة قطاع الأعمال، واقتراح برامج متنوعة من شأنها الإسهام في تطوير إلية العمل في القطاعات المختلفة في المحافظة، وكذلك قراءة جملة التحديات التي تواجه القطاع وسبل تخطيها، والآفاق المستقبلية المنظورة، خاصة وأن هذا اللقاء يعقد في وقت تشهد بلادنا حزمة كبيرة ومتميزة من المشروعات وآفاق العمل الاقتصادي التي أكدت عليها رؤية المملكة 2030.// انتهى //13:42ت م0049