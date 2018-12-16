مسقط 9 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسرحبت سلطنة عُمان بالنتائج الإيجابية التي توصلت إليها الأطراف اليمنية في المشاورات التي عُقدت في مملكة السويد تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم من المجتمع الدولي.وثمنت وزارة الخارجية العُمانية في بيان لها اليوم، وفق وكالة الأنباء العُمانية جهود مملكة السويد والفريق الأممي لجهودهم في عقد هذه المشاورات، والتعاون والروح الإيجابية التي تحلى بها طرفا المشاورات.وأشارت إلى أن سلطنة عُمان مستمرة في دعمها لجهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمساعدة الأطراف اليمنية للوصول إلى حل سياسي يحقق لليمن والشعب اليمني الأمن والاستقرار.// انتهى //14:52ت م0069