مكة المكرمة 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسلفت جناح الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمكة المكرمة المشارك في معرض الوان السعودية 8 , الأنظار , بتقديمه صور فوتوغرافية نادرة لجنبات المسجد الحرام والكعبة المشرفة وصحن المطاف .وشهد جناح مكة المكرمة, إقبالاً متزايدا من الوفود الزائرة للتعرف على زوايا لم يتمكنوا من رؤيتها في وقت سابق عادين ذلك فرصة سانحة للتعرف عن قرب على الحرم المكي برؤية مصورين مبدعين استطاعوا تصوير زوايا نادرة من الحرم الشريف من قبل مواهب سعودية محترفة.وأفاد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث للوطني بمكة المكرمة الدكتور هشام بن محمد مدني, أن مشاركة مجلس التنمية السياحية بأم القرى يأتي من خلال البرنامج الوطني الذي أطلقته الهيئة في التأكيد على أهمية التصوير من قبل المواهب والشغوفين بالأفلام السياحية القصيرة مؤكداً أن الفرصة ذهبية لرؤية مقومات السعودية سياحيا لجميع الزوار والمشاركين , مبينا أن أهمية ألوان السعودية تأتي من خلال رفع روح التنافس بين المشاركين خاصة أنها تعد منصة إبداعية يستطيع المشاركون ترجمة أعمالهم وإبداعاتهم بشكل متكامل يصب في مقدرتهم على بلورة المفاهيم الإبداعية لرؤاهم ومشاركتها مع المبدعين .وبين أن كتاب ألوان السعودية يوثق أفضل الصور الفائزة والمشاركة في المسابقة بالإضافة إلى عرض إبداعاتهم في مواقع خاصة بالأجنحة الدولية للاتحادات المتخصصة بالتصوير, مبينا أن معرض ألوان السعودية يتيح الفرصة للمتخصصين في مجال التصوير والأفلام السياحية وغيرها بأن يتشاركوا الإبداع ويتبادلوا الخبرات مع المهتمين في هذه المجمعات.// انتهى //14:53ت م0070