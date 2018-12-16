مكة المكرمة في 09 ربيع الآخر 1440 ه الموافق 16 ديسمبر 2018 م واساستقبلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة, استعداداتها, أكثر من 186 ألف طالب وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول لعام الدراسي الحالي 1440هـ, وقامت بتهيئة الظروف المناسبة والأجواء التربوية المثالية لأداء الطلاب والطالبات اختباراتهم بكل يسر وسهولة بدون الشعور بالرهبة والخوف وتقديم العديد من النصائح والتوصيات التي تعزز الثقة لديهم وتساعدهم على الاستذكار الجيد.ويتابع أكثر من 800 مشرف ومشرفة من تعليم مكة المكرمة سير الاختبارات وفق خطة تم إعدادها مسبقا لضمان انطلاقة ناجحة تتكلل بالتميز والإبداع بمتابعة مباشرة من المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي ومساعديه للشؤون التعليمية الدكتور فهد الزهراني والشؤون المدرسية محمد المدخلي ومديري الإدارات والمكاتب التعليمية .وحث مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة, الطلاب والطالبات على الجد والاجتهاد وأهمية استثمار أوقات فراغهم فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة, متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح, داعياً في الوقت نفسه أولياء الأمور عدم الضغط على أبنائهم وبناتهم أثناء الاختبارات أي مواضيع جانبية سوى دراستهم وتوفير الجو الهادئ والمناسب لأبنائهم وبناتهم ليستطيعوا المذاكرة والاستيعاب بشكل جيد والتعاون مع المدرسة بالتقيد بالأنظمة الخاصة بالامتحانات وكذلك المتابعة لأولادهم خاصة في أوقات الاختبارات ووقت خروجهم حرصاً عليهم من رفقاء السوء ودعاة الشر وما قد يصاحب أيام الاختبارات من وجود فئة تتربص بأبناء المدارس والتغرير بهم من أمور الانحراف.// انتهى //14:55ت م0072