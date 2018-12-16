مسقط 9 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسأغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم، عند مستوى (90ر4416) نقطة منخفضًا بـ 21ر31 نقطة وبنسبة 70ر0 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 11ر4448 نقطة.وبلغت قيمة التداول 883 ألفًا و 406 ريالات عُمانية منخفضة بنسبة 13 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها مليونًا و 15 ألفًا و 684 ريالًا عُمانيًا.وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية، انخفضت بنسبة 292ر0 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 29ر18 مليار ريال عُماني.// انتهى //14:56ت م0074