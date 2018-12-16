المدينة المنورة 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، على مبادرة وقف طيبة للمعرفة، بحضور عدد من أعضاء مجلس أمناء مبادرة الوقف.واستمع سمو أمير المنطقة خلال اللقاء, لشرح عن وقف طيبة للمعرفة وأهدافه ومهامه، حيث يقوم الوقف بالتعاون مع المؤسسات الخيرية المعنية بإحياء الأوقاف وتطويرها لخدمة وتحسين أساليب التعليم ورعاية الموهوبين والمبدعين من طلبة العلم.ويتكون مجلس أمناء مبادرة وقف طيبة للمعرفة من معالي الدكتور أحمد بن محمد علي، ومعالي الأستاذ منصور بن محمد الخريجي، ومعالي الدكتور ناصر بن محمد السلوم ، ومعالي الدكتور منصور بن محمد النزهة، ومعالي الدكتور وليد بن حسين أبو الفرج، ومعالي المهندس عبدالعزيز بن عبد الرحمن الحصين، ومعالي الأستاذ نبيل بن أمين ملا، ومعالي الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، ومعالي الدكتور خالد عبد القادر طاهر.// انتهى //15:08ت م0077