جدة 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واستفقد وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني اليوم، آلية سير الاختبارات النهائية لطلاب السنة التحضيرية، وطلاب التخصصات العلمية، خلال الجولة التي شملت عددًا من مباني الفصول الدراسية بالجامعة .واستمع وكيل الجامعة للشؤون التعليمية إلى شرحٍ مفصّل عن الخطة المعدة من قبل الكليات والعمادات المساندة لسير الاختبارات ، وأعمال اللجان المشرفة والمراقبة على سير الاختبارات ، بحضور عدد من الأكاديميين بالجامعة, مثنيا على الجهود المبذولة من قبل وكالة المشروعات والعمادات المساندة والكليات من خلال وضع الخطط الزمنية وعقد الاجتماعات التنسيقية ، بالإضافة إلى تشكيل اللجان المشرفة والمراقبة ، وذلك لاستيعاب الأعداد الكبيرة في الشطرين الطلاب والطالبات .من جانبه آخر، دشّن وكيل الجامعة للشؤون التعليمية، العيادة المتنقلة للإقلاع عن التدخين، التي تشرف عليها اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ التابعة لوزارة الصحة، بمبنى معهد اللغة الإنجليزية، بهدف مساعدة المنسوبين والطلاب على الإقلاع عن التدخين، وسعيا للوصول إلى مجتمع خالٍ من التدخين وتحقيق رؤية المملكة 2030.وتجول وكيل الجامعة للشؤون التعليمية في العيادة المتنقلة يرافقه مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة الدكتور عبدالله بن جابر الصحفي، مستمعاً إلى شرح من نائب مدير برنامج مكافحة التدخين الدكتور أحمد الأهدل عن العيادة المتنقلة ، التي تترجم الجهود المشتركة بين الجامعة واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ التابعة لوزارة الصحة.بدوره, أوضح الدكتور الصحفي، أن إنشاء العيادة المتنقلة في جامعة الملك عبدالعزيز يأتي وفقاً للتوجه الاستراتيجي لبرنامج مكافحة التدخين، الذي يعتمد على المبادرة للوصول إلى المدخنين في أماكن وجودهم وعدم الاكتفاء بالعيادات الثابتة المنتشرة في المناطق كافة .// انتهى //15:11ت م0078