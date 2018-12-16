مكة المكرمة 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسأطلقت اللجنة المنظمة لمهرجان عسفان الثاني الذي سينطلق الثلاثاء 18 / 04 / 1440 هـ, مسابقتين في الشعر الشعبي الأصيل مفتوحة لشعراء وشاعرات الوطن تتمثل في "شاعر الكسرة" و "شاعر المجالسي" تتناول ماضي وحاضر عسفان وما تعيشه من نهضة تنموية .وبين المدير التنفيذي للمهرجان محمد بن إبراهيم الحربي, أنه تم تحديد يوم الثلاثاء القادم, آخر موعد لاستقبال المشاركات في المسابقة الشعرية, مفيدا أنه تم رصد مبلغ 10 آلاف ريال للفائز في مسابقة شاعر الكسرة ومثلها للفائز في مسابقة شاعر المجالسي .وأشار إلى أن شروط مسابقة شاعر الكسرة تتمثل في كتابة بيتين من شعر الكسرة عن ماضي وحاضر عسفان, فيما تمثلت شروط مسابقة شاعر المجالسي في نظم قصيدة من عشرة أبيات عن ماضي وحاضر عسفان بلون المجالسي, وأن لا يقل عمر المشارك عن 18 سنة ولا يزيد عن ٥٥ عاما, موضحا أن الأبيات الفائزة سيتغنى بها المتسابقون في مسابقة " فارس العاج" التي ستقام ضمن فعاليات في مهرجان عسفان الثاني.// انتهى //15:12ت م0080