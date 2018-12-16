القدس المحتلة 9 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واساقتحمت مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال.وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، أن مجموعات متتالية من المستوطنين نفذوا جولات بدأت من باب المغاربة مرورًا بالساحة الأمامية للجامع القبلي وسطح الأقصى القديم والمُصلى المرواني ومنطقة باب الرحمة، ويغادرون المسجد من جهة باب السلسلة.// انتهى //15:15ت م0081