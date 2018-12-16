الرياض 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واساختتمت الدورات التدريبية الرابعة لشهر ربيع الأول لـ "مهارات الاتصال الفعال"، التي عقدتها الإدارة العامة للبرامج النسائية في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مؤخرا، ضمن سلسلة الدورات التدريبية التابعة لبرامج التدريب لعام 1440هـ.واستهلت السلسلة في شهر ربيع الأول, بإقامة عدة دورات تدريبيه هي " دورة "مهارات الاتصال الفعال", ودورة "مهارات الإلقاء و التقديم", ودورة "المهارات اللازمة لاحتواء مشكلة التعاطي", ودورة "مؤشرات الوقوع في المخدرات والمؤثرات العقلية", بحضور 182 متدربة بمعدل 45 ساعة تدريبية، كما قدمت لهم شهادات حضور معتمدة من الإدارة العامة للتخطيط والتدريب بالأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.وأوضح مدير عام العلاقات والإعلام والمتحدث الرسمي لأمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بندر بن عبدالله الرميحي, أن الدورات التدريبية تأتي في إطار تنمية الشراكة المجتمعية والمساهمة في توعية النشء والمجتمع للوقاية من مخاطر المخدرات وتعاطيها، وتستهدف تعريف الحضور بأهمية متابعة السلوكيات والأنماط الحياتية لأفراد الأسرة ومساعدتهم في إيجاد الحلول المناسبة لمشاكلهم وتوجيههم وتعزيز ترابط الأسرة مع المجتمع المحلي ووجود قنوات اتصال اصلاحية مختصة للحد من تفشي هذه الظاهرة .وأشاد باستراتيجية اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في تقديم سبل التعاون مع المجتمع ما بين مؤسسات وأفراد نحو رفع مستوى الوعي الوقائي، امتثالًا لتوجيهات قيادة المملكة في الحفاظ على أمن المواطن والوطن, مفيدا أن الدورات التدريبية متاحة للنساء ومستمرة طيلة عام 1440هـ كما يمكن الاطلاع عليها والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات https://ncnc.sa/ .// انتهى //15:56ت م0099