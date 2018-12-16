بريدة 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسأقامت جامعة القصيم ممثلة بعمادة خدمة المجتمع، بالتعاون مع قطاع أمن المنشآت بالمنطقة, دورة تدريبية لثلاثة شهور خلال الفصل الدراسي الأول لعام 1440هـ، حضرها 30 عسكريًا من القطاع، قدمها عدد من الأساتذة المتخصصين في الحاسب الآلي.وتأتي الدورة انطلاقا من دور جامعة القصيم المجتمعي والتدريبي وأهمية دورها في تعزيز التعاون المشترك بينها وبين وزارة الداخلية والعناية الكبيرة لمنسوبي الأمن العام وقطاعاته، حيث وقعت الجامعة ممثلة بعمادة خدمة المجتمع مذكرة تعاون مع أمن المنشآت بمنطقة القصيم, لتعزيز دور التدريب والتعليم لمنسوبي أمن المنشآت بالمنطقة.وتضمنت الدورة التدريبية, عدة محاور شملت معالجة النصوص باستخدام MS Word، والجداول الإلكترونية باستخدام MS Exce، والعروض التقديمية باستخدام MS Power Point، والأرشفة الإلكترونية.// انتهى //15:58ت م0101