القاهرة 9 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسبدأت اليوم بمدينة شرم الشيخ المصرية، فعاليات المؤتمر الرابع عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، الذي تنظمه الهيئة العربية للطاقة الذرية، بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية، ويستمر لمدة أربعة أيام.وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمد شاكر، في كلمته التي ألقاها أمام افتتاح المؤتمر، سعي بلاده الدائم للتعاون مع الدول العربية وزيادة مساحة العمل العربي المشترك في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية من خلال بناء الكوادر البشرية المؤهلة وإقامة الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة في هذا المجال.وأوضح أن المؤتمر يأتي ضمن سلسلة المؤتمرات العلمية للهيئة العربية للطاقة الذرية لمناقشة المستجدات البحثية والتطبيقية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وتجسيدًا للاستراتيجية العربية في هذا المضمار حتى عام 2020 في أحد محاورها الرئيسية، والتي صيغت وتم اعتمادها عبر مجموعة من القرارات لمجلس جامعة الدول العربية وهدفها الرئيسي بناء القدرات البشرية وتوسيع دور التكنولوجيا النووية إلى جانب تطبيق التكنولوجيا النووية بأمان وفعالية.// انتهى //16:01ت م0102