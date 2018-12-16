مسقط 9 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسناقش ملتقى الشباب العربي الذي عُقد اليوم بمسقط العديد من القضايا والمبادرات والخطط والاستراتيجيات الداعمة لأنشطة الشباب العربي والتبادل الثقافي والاجتماعي الذي يعزز قيم الترابط والتواصل وأسس التعاون والإسهامات لرفع القدرات الإبداعية والإمكانيات والطاقات البناءة لتعزيز توجهات الشباب العربي.وتناول الملتقى الذي شارك فيه مجموعة من الشباب العربي من مختلف البلدان العربية البدائل المعرفية لتحفيز قدرات وطاقات الشباب وتأثير العوامل البيئية وثقافة المجتمع عليها إلى جانب العمل على انخراط الشباب في الجهود التنموية والخطط التي تعزز من مشاركة الشباب في قضايا المجتمع وتسخير كافة الإمكانيات والاستراتيجيات الإعلامية لتسليط الضوء عليها.كما ناقش الملتقى عددا من المحاور المتعلقة بتمكين الشباب في تبني وتنفيذ برامج ومشاريع مجتمعية داعمة للبناء والتنمية الشاملة على المستوى الإقليمي، بالإضافة إلى الاطلاع على نماذج من المبادرات للعمل التطوعي ، ومناقشة عدة محاور تهدف إلى تعزيز إسهامات ومشاركة المرأة إلى جانب الفرص والتحديات التي تواجه الشباب في سياق الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الراهنة وكذلك خططها الآنية وآفاقها المستقبلية لاحتضان واستيعاب طاقات الشباب وإدماجها ضمن جهود عامة ومخططة لبناء مشروع متكامل للتنمية والتحديث وبشكل متوازن ومتدرج.وتطرق الملتقى أيضا للعديد من المواضيع التي تخص المرأة العربية وإسهاماتها في خطط التنمية بالإضافة إلى دور الشباب العربي في تداول القضايا التي تمكنهم من تعزيز المهارات القيادية والتنفيذية للشباب وبناء القدرات والمهارات العملية في تجويد المشاريع والأفكار الملهمة لحل قضايا الشباب العربي.// انتهى //16:10ت م0105