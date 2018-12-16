الطوال 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واساستقبلت مدارس الحد الجنوبي التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم، 320 طالباً من الجنود المرابطين بالحد الجنوبي، لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، وسط ترحيب واعتزاز بهم، مع تقديم مجموعة من التسهيلات والإرشادات لهم للانتساب والدخول في لجان الاختبارات.وأوضح المدير العام للتعليم بجازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس, أن تعليم جازان حرص على استقبال الراغبين في أداء اختباراتهم بالمدارس التابعة لتعليم جازان من المرابطين بالحد الجنوبي, مع تقديم جميع التسهيلات وكل الإرشادات لهم في سبيل تهيئة الأجواء المناسبة لهم لأداء اختباراتهم وفق اختياراتهم ورغباتهم, مبينًا أن الإدارة قامت بتحديد مواعيد مناسبة للجنود المرابطين لأداء اختباراتهم بما يتوافق مع وقت ومهام عملهم, سائلاً العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.// انتهى //16:14ت م0109