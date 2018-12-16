إضافة ثانية وأخيرةوأوضح سمو وزير الحرس الوطني في إجاباته على أسئلة الإعلاميين , أن المهرجان استحدث بوابات لاستقبال زواره بلغ عددها ست بوابات وذلك من الساعة 11 صباحاً إلى 11 مساءً، لمدة ثلاثة أسابيع، إضافة لإطلاق خدمة تحديد موقع السيارة من خلال أيقونة " تطبيق" خصصت لذلك.وتطرق سموه إلى استضافة المملكة سباقات فورميلا إي في محافظة الدرعية، مشيدا بجهود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في استقطاب فعاليات عالمية مختلفة وإقامتها في المملكة ، مما يتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030 .وتطرق سمو وزير الحرس الوطني إلى مقرات إمارات المناطق المشاركة في المهرجان وما تحمله من أهمية كبيرة في تقديم لونها وإرثها، مقدماً شكره وتقديره لأمراء المناطق لاهتمامهم بإظهار مناطقهم بالمهرجان بالشكل الذي يعكس ثقافة وتراث هذه المناطق.كما أشار سموه إلى أنّ خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- سيقوم بافتتاح جناحي منطقتي تبوك والجوف، خلال الجولة التي يقوم بها - أيده الله - وضيوف المهرجان على الأجنحة المشاركة في المهرجان.حضر المؤتمر عدد من المسؤولين بوزارة الحرس الوطني من مدنيين وعسكريين، وإعلاميون من داخل المملكة وخارجها.// انتهى //16:23ت م0110