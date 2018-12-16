القاهرة 9 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسطالب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، الحكومة الأسترالية بمراجعة موقفها الاعتراف بالقدس الغربية عاصمةً لإسرائيل، والالتزام بقرارات الأمم المتحدة بشأن الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة.وأكد الدكتور السلمي، في رسائل مكتوبة وجهها اليوم لرئيس الوزراء ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ ووزير الخارجية بأستراليا، ضرورة التزام أستراليا بما أقرته الأمم المتحدة من قرارات ذات صلة بمدينة القدس المحتلة ومنها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لسنة 1980 الذي عد ضم القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) للقدس باطلًا ولاغيًا، ومبادرة السلام العربية، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9 يوليو 2004 بشأن جدار الفصل العنصري، التي تؤكد جميعها الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، وتعد القدس جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.ودعا البرلمان الأسترالي لحث حكومة أستراليا بناءًا على المصالح والعلاقات المشتركة بين الشعب الأسترالي والشعب العربي، لمراجعة موقفها والوقوف بجانب الحق والقانون الدولي والاعتراف بدولة فلسطين على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها مدينة القدس على أساس حل الدولتين.وشدد الدكتور السلمي، على أن قرار أستراليا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمةً لإسرائيل قرارًا متحيزًا ويتجاهل حق الشعب الفلسطيني في إعلان دولته وعاصمتها مدينة القدس على أساس حل الدولتين، مؤكدًا إن القدس قضية من قضايا الوضع النهائي، يُحسم مصيرها عبر مفاوضات مباشرة وفق قرارات الشرعية الدولية.// انتهى //16:28ت م0111