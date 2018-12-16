الرياض 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسأوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، باستخدام "مثبت السرعة" عند القيادة على الطرق السريعة؛ لأنه يقلل من استهلاك الوقود.وقال : إن الفائدة من استخدام مثبت السرعة تكمن في تجنب تغيير السرعة بشكل مفاجئ ومتكرر، والتسارع والتباطؤ؛ مما يزيد من استهلاك الوقود.وأوضح أن استخدام " مثبت السرعة " يساعد أيضاَ على القيادة بشكل متزن، ويجنب قائد المركبة تجاوز السرعة القانونية لا شعوريا، كما أنه يزيد من إحساس السائق بالراحة في الرحلات الطويلة.ودعا المركز السعودي لكفاءة الطاقة إلى زيارة موقع # لتبقى (https://taqa.gov.sa).؛ وذلك للتعرف على كافة المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك .// انتهى //16:38ت م0112