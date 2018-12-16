جدة 9 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس إدارة محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية (محازة الصيد سابقًا )، الاجتماع الأول لمجلس المحمية بعد اعتماده من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس المحميات الملكية.وناقش الاجتماع التوجهات العامة لتطوير المحمية لتقوم بدورها في المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية، والحياة الفطرية وتكاثرها، إلى جانب تنشيط السياحة البيئية، والحد من الصيد والرعي الجائر، ومنع الاحتطاب ، والحفاظ على الغطاء النباتي وزيادته.واطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأعضاء مجلس المحمية خلال الاجتماع, على المقومات التي تزخر بها المحمية الواقعة على مساحة 2200 كيلو متر مربع.وتتميز المحمية بأنها من أكبر المحميات المسيّجة حول العالم، وتُعد مختبرًا طبيعيًا لإعادة الحياة الفطرية والحفاظ على الكائنات المُهدّدة بالانقراض، من خلال إكثارها في مراكز الأبحاث ، وتعزيز غطاء المحمية النباتي, كما توجد في المحمية حاليًا أنواع متعددة من الحيوانات مثل : الذئب العربي ، والثعلب الرملي ، والوقط الرملي ، وظبي الريم ، إضافة إلى النسور ، والحبارى ، والنعام .واستعرض الاجتماع, عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، واتُخذ حيالها التوصيات اللازمة.// انتهى //16:38ت م0113