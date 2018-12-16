جدة 9 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واساعتبرت منظمة التعاون الإسلامي اعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل ، قوة الاحتلال ، خطوةً غير قانونية وتشكل انتهاكاً لقرارات الجمعية العامة ، ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة ، لا سيما القرار رقم 478 ، الذي ينص على دعوة الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات من المدينة المقدسة.وشدّدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ، على أن مدينة القدس هي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967م ، بموجب قرارات الشرعية الدولية كافة، مؤكدةً رفضها لأي إجراء أو محاولة من شأنها المساس بالوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة ، ومحذرةً من تبعاتها وتداعياتها الخطيرة على المستويات كافة.ودعت الأمانة العامة أستراليا إلى مراجعة قرارها ، واحترام التزاماتها القانونية والسياسية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، التي يأتي في مقدّمتها الاعتراف الكامل بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.// انتهى //17:13ت م0131