نجران 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واستفقد أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان أمس، المشروعات والمرافق البلدية بمحافظة خباش.وشملت الجولة مبنى البلدية والمسلخ والمركز الحضاري، كما وقف على شكاوى عددٍ من المواطنين المتعلقة بالخدمات البلدية بالمحافظة، وتجمعات المياه شرق كبري الخضراء، موجهاً بسرعة شفط المياه، وتكسيح الموقع.من جانبه آخر, التقى المهندس عيبان خلال الجولة بالمحافظ طلال العردان، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة احتياجات المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها من المشروعات والخدمات البلدية.// انتهى //17:55ت م0136