السيح 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واستقيم لجنة التنمية الاجتماعية في نعجان التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأربعاء القادم "ملتقى فنون للأطفال" ، وذلك في مقر اللجنة بحي العليا في نعجان.ويهدف الملتقى الذي ينفذه القسم النسائي باللجنة إلى استثمار أوقات الفراغ لدى الأطفال بالمفيد والترفيه الهادف وإكسابهم الخبرات الإيجابية التي تساعد على نمو شخصياتهم.وتشتمل برامج الملتقى على تدريب الأطفال على بعض المهن والأعمال الفنية التي تنمي الإبداع والتميز الفردي ، بجانب بعض المسابقات الترفيهية.ويأتي الملتقى ضمن سلسلة المناشط التربوية والاجتماعية التي تنظمها لجنة التنمية الاجتماعية في نعجان الهادفة إلى إثراء المعرفة.// انتهى //17:59ت م0138