القاهرة 9 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واستراجع أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط تعاملات محدودة من قبل المستثمرين، فيما شهدت بعض أسهم قطاع الإسكان نشاطا نسبيا بدعم من مشتريات أجنبية على أسهم منتقاة داخل القطاع ومالت تعاملات العرب والمصريين نحو البيع.وبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في البورصة نحو مستوى 742 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 8ر611 مليون جنيه.وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي اكس 30" بنسبة 04ر0 في المئة ليبلغ مستوى 06ر12992 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي اكس 70" بنحو 33ر0 في المئة ليبلغ مستوى 87ر672 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي اكس 100" بنحو 25ر0 في المئة ليبلغ مستوى 56ر1686 نقطة.// انتهى //18:08ت م0142