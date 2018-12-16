السيح 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واس‏تفقد مدير تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي اليوم, انطلاق الاختبارات في عدد من مدارس التعليم العام والتعليم الأهلي بمدينة السيح.‏وأكد الدكتور العتيبي خلال الجولة, أهمية تجويد العمل والدقة والإنجاز اليومي، مثمناً جهود العاملين في الميدان التربوي في المتابعة والتنظيم ورفع كفاءة المخرجات، مشيراً إلى أن فترة الاختبارات لها طابع خاص تستنفر معها إدارة التعليم طاقاتها كافة من أجل تقديم خدماتها للطلاب والطالبات وهو ما يستوجب على جميع الزملاء في الميدان استشعار أهميتها، وهم على قدر كبير من تحمل المسؤولية، متمنياً لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.// انتهى //18:10ت م0143