جدة 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واساحتفى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة اليوم ، بذكرى اليوم الوطني الـ 47 لمملكة البحرين الشقيقة ، بحضور مساعد مدير عام المطار عبدالمحسن الشيخ ، وعدد من المسؤولين في الجهات الحكومية العاملة في المطار .وقامت إدارة المطار بتجهيز صالات الركاب في كلٍ من الصالة الشمالية والجنوبية ، وكذلك المكتب التنفيذي بأعلام دولة البحرين والسعودية للاحتفال بهذه المناسبة ، ووضعت الملصقات الترحيبية بصالة المطار ، كما تضمن الاحتفال توزيع الهدايا والورود على ركاب رحلة الخطوط الجوية لطيران الخليج في صالتي القدوم والمغادرة الدولية ، ووضع لوحة جدارية للتعبير عن مشاعر الفرحة بهذه المناسبة ، بالتعاون مع إدارة جوازات المطار.من جانبه, أوضح مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي عصام بن فؤاد, أن الاحتفال باليوم الوطني البحريني يأتي انعكاسًا للعلاقة الوطيدة بين الشعبين ، والتلاحم والترابط الأخوي.// انتهى //19:14ت م0152