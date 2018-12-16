الرياض 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واساختتم دور الـ 16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال لكرة القدم، بعد منافسة قوية على مدى 45 يوماً تحددت من خلالها الـ 8 أندية المتأهلة، الذين سيخوضون غمار المنافسة على اللقب خلال شهري فبراير ومارس المقبلين، من أجل الفوز بأحد أضلاع المربع الذهبي الذي يحدد المتأهلين للمباراة النهائية التي ستقام على استاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة .وتأهل من ثمن النهائي أندية الهلال والأهلي "السعودية"، والنجم الساحلي "تونس"، والاتحاد السكندري "مصر"، والوصل "الإمارات"، والمريخ "السودان"، والمولودية "الجزائر"، والرجاء البيضاوي "المغرب".وشهدت مباريات دور الـ 16 تسجيل 29 هدفاً بمعدل ضعيف لا يتجاوز 1.8 هدف في المباراة الواحدة ، حيث انتهت ثلاث مباريات دون أهداف وهي مباراة الذهاب ما بين الوداد البيضاوي المغربي والنجم الساحلي التونسي، ومباراتي الإسماعيلي المصري والرجاء المغربي، بينما تأهل فريقان إلى ربع النهائي دون أن يحققا فوزاً واحداً الوصل الإماراتي والاتحاد السكندري، وحقق فريقان فقط العلامة الكاملة الهلال السعودي بفوزه على النفط العراقي ذهاباً وإياباً، ومولودية الجزائر بفوزه على النصر السعودي في الرياض والجزائر.// انتهى //19:19ت م0153