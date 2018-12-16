أبوظبي 9 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسشهدت أبوظبي اليوم, انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للاقتصاد الرقمي العربي, بحضور عدد من ممثلي الدول العربية والأجنبية وممثلين عن الأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة التعاون الدولي والتنمية والمنتدى الاقتصادي العالمي.وأطلقت جامعة الدول العربية خلال المؤتمر بحضور أمينها العام أحمد أبوالغيط، الرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي.وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمة له في الافتتاح، أن الدول العربية تعمل على تعزيز سبل التعاون البيني العربي في المجالات كافة أهمها الاقتصادية وقد أسست بداية لفكرة الرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي كوسيلة إضافية لتعزيز النمو والاستقرار المجتمعي.وقال إن اختيار موضوع "الاقتصاد الرقمي العربي" ليكون القضية المحورية لأعمال هذا المؤتمر يعكس وبصدق مدى الإدراك بجسامة التحديات التي تواجه المنطقة العربية في ظل الدور المحوري للتكنولوجيا الحديثة في تنمية المجتمعات والاقتصادات بشكل عام.وأعرب عن أمله أن ما سيسفر عنه مؤتمر اليوم من نتائج سيكون محل أولوية واهتمام من الجامعة العربية بأجهزتها المختلفة وبما يسهم في إعطاء البعد والزخم العربي الرسمي لهذا الجهد الكبير.وتناول المؤتمر في أعمال يومه الأول، الأجندة الجديدة لقطاعي التعليم والعمل في ظل الذكاء الاصطناعي، واستعراض أسلوب الحياة في المجتمع الرقمي والمدن الذكية.ومن المخطط أن يتم عرض توصيات المؤتمر الأول للاقتصاد الرقمي العربي بعد انتهاء أعمال يومه الثاني على القادة العرب خلال القمة العربية المزمع عقدها في تونس في مارس 2019.// انتهى //19:25ت م0154