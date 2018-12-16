الرياض 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسقام صاحب السمو الأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة اليوم, بجولة تفقدية لقرية الجنادرية للوقوف على آخر الاستعدادات قبل الافتتاح الرسمي.واستهل سموه جولته التفقدية بزيارة لمقر الدولة الضيف لهذا العام "جمهورية اندونيسيا", حيث كان في استقباله معالي مبعوث الرئيس الاندونيسي لشؤون الشرق الأوسط الأستاذ الدكتور علوي شهاب ، وسفير جمهورية اندونيسيا لدى المملكة اغوس مفتوح ابي جبريل ، حيث استمع سمو وزير الحرس إلى شرح عن مشاركة " جمهورية اندونيسيا " في المهرجان ، وما ستقدمه من فعاليات ثقافية وفكرية وتراثية ، والفنون الشعبية والمقتنيات التي تعبر عن الثقافة والتراث الاندونيسي.كما تفقد سمو وزير الحرس الوطني منصة سباق الهجن, مطلعًا على التجهيزات النهائية الجارية لحفل الأوبريت "تدلل يا وطن" ، بينما قام بزيارة عدد من أجنحة إمارات المناطق المشاركة.// انتهى //19:26ت م0155