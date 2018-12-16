الباحة 09 ربيع الأخر 1440هـ الموافق 16 ديسمبر 2018م واسأقام النادي الأدبي الثقافي بمنطقة الباحة أمس, أمسية ثقافية وقفة مع الوطن بعنوان "سهام القوافي" .واستهلت الأمسية بقراءة نقدية لقصائد شعراء سعوديين شاركوا في الذود عن حياض الوطن بالكلمة والقافية, من حيث الأسلوب والمعاني والأفكار , قدمها الدكتور متعب عوض الغامدي.بعد ذلك, بدأت الأمسية الشعرية التي شارك فيها تسعة من شعراء المنطقة, الذين أعربوا عن حبهم لوطنهم ودفاعهم عنه.وفي ختام الأمسية, كرّم رئيس النادي الأدبي الثقافي بالباحة حسن بن محمد الزهراني المشاركين.// انتهى //19:39ت م0157