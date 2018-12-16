سياسي / وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في أفغانستان
الأحد 1440/4/9 هـ الموافق 2018/12/16 م واس
أبوظبي 9 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واس
التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي في أبوظبي اليوم, مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاده.
وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها, بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
// انتهى //
19:40ت م
0158