أبوظبي 9 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسالتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي في أبوظبي اليوم, مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاده.وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها, بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:40ت م0158