تونس 9 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسفاز الملعب التونسي بميدانه بهدف لصفر على نادي حمام الأنف في مباراة جمعتهما اليوم، لحساب الجولة 13 من البطولة التونسية لكرة القدم.كما فاز شبيبة القيروان في ميدانه على مستقبل قابس بهدفين لهدف في مباراة مماثلة دارت اليوم بين الفريقين في القيروان.وفي قابس تعادل الملعب القابسي مع ضيفه الاتحاد المنستيري دون أهداف، بينما تغلب اتحاد تطاوين بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف على نجم المتلوي الضيف.وتقام بقية مباريات الجولة في منتصف شهر يناير القادم ليستمر النادي البنزرتي في مقدمة ترتيب الدوري بـ26 نقطة وتنقصه مباراة، بينما احتل الصفاقسي المرتبة الثانية بـ25 نقطة وتنقصه مباراتان ليأتي فريق الترجي في المركز الثالث بـ23 نقطة وتنقصه ثلاث مباريات، بينما استمر مستقبل قابس الذي تنقصه مباراة والاتحاد المنستيري في آخر الترتيب بـ 9 و 7 نقاط.// انتهى //19:44ت م0160