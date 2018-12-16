الرياض 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسفاز السائق النيوزلندي سيمون إيفانز بلقب السباق الأول من بطولة السيارات الكهربائية جاكوار I-PACE eTROPHY الذي أقيم في الدرعية بمدينة الرياض .وكان إيفانز قد بدأ السباق من مركز الانطلاق الأول بعد إلغاء التجارب الرسمية بسبب موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها الرياض، وجاء ترتيب المتسابقين في الانطلاق بناءً على نتائج مرحلة التجارب الحرة التي أقيمت يوم الجمعة لتكون "جاكوار" قد صنعت التاريخ بتنظيمها أول بطولة عالمية لسباقات السيارات الكهربائية المعدة للإنتاج في شوارع مدينة الدرعية العريقة.وحصدت أليس باول، سائقة فريق "جاكوار VIP"، المركز الأول ضمن فئة "المحترفين– الهواة" والمركز الخامس في الترتيب العام للسباق بعد أن كان ترتيبها السابع على خط الانطلاق.وكانت باول وكاثرين ليج وسيليا مارتن من النساء الأوائل اللواتي يشاركن في أول سباق للسيارات في المملكة يتنافس فيه سائقون من الجنسين.وحافظ إيفانز، سائق فريق آسيا نيوزيلند، على صدارته في السباق لمدة 23 دقيقة (+ لفة واحدة) بعد إضافة لفة تجريبية أخرى بسبب ظروف الطقس.وحل بعده في المركز الثاني السائق سيرجيو خيمينيز بعد تفوقه على السائق الأمريكي بريان سيلرز في اللفة ما قبل الأخيرة .وبالرغم من الأحوال الجوية التي زادت من تحديات السباق، تمكنت السائقة أليس باول من تجاوز ستيفان رزدينسكي، سائق فريق "تيشيتاه"، وسائق الفريق السعودي بندر العيسائي.ونجحت كاثرين ليج بتسجيل أسرع لفة خلال السباق بزمن قدره دقيقة و32 ثانية و36 جزء من الثانية .وبهذه المناسبة، قال سيمون إيفانز: "إنه لشعور رائع أن يحافظ المرء على صدارة السباق من البداية حتى النهاية ،ولم يكن الأمر سهلاً بطبيعة الحال، وقد بدا ذلك واضحاً خلال التدريبات ومجريات السباق نفسه؛ حيث كان الجميع يسعى لكسب السباق الأول في هذه البطولة، ونأمل أن يستمر هذا الزخم في السباق القادم في المكسيك".بدورها قالت السائقة أليس باول: "تمكنت من إثبات وجودي خلال النصف الأول من السباق، وكان هذا أمراً رائعاً لم أتوقع حدوثه بدايةً في ضوء التدريبات التي خضناها ،كما أدركت منذ البداية أنه ينبغي عليّ تحقيق مرتبة متقدمة خلال اللفات الأربع الأولى، وتمكنت من ذلك خــلال أول لفتين لأتابع بقية السباق مستمتعةً بقدرات هذه السيارة المذهلة.وأكدت أن السباق في المملكة أمراً رائعاً بكل معنى الكلمة، وآمل أن يلهم ذلك مزيداً من النساء لخوض هذه التجربة ، معبره عن شكرها الجزيل إلى جاكوار على إتاحة هذه الفرصة".من جانبه، قال مدير بطولة جاكوار ماريون بارنابي، : كان سباقاً رائعاً وبدايةً موفقة للبطولة في المملكة العربية السعودية ، مشيرا إلى أن ظروف الطقس فرضت علينا بعض التحديات وحالت دون إجراء التجارب الرسمية، ولكن السباق كان على مستوى التطلعات لناحية أجوائه التنافسية الحافلة بالحماس والتشويق .// انتهى //19:45ت م0161