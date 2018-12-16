عدن 9 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسأعلن الجيش اليمني، أن قواته في جبهة مران بمحافظة صعده، أوشكت على فرض السيطرة الكاملة على عقبة مران بعد أن أصبحت في مرمى نيرانها.وقال مصدر عسكري إن قوات من ألوية العمالقة وصلت إلى أطراف مديرية حيدان وأصبحت على مشارف وادي لبيبه ووادي الخلب في مقدمة الجبهة، بحسب ما أورده موقع / 26 سبتمبر/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية.وذكر أركان حرب ألوية العروبة في الجيش اليمني العميد صالح المخلافي، أن قوات اللواء تواصل التقدم في معركة قطع رأس الأفعى بمران لتطهير أراضي محافظة صعده من الانقلابيين الحوثيين.واستعادت قوات الجيش عددا كبيرًا من الأسلحة التي نهبها الحوثيون المدعومون من إيران من المؤسسات العسكرية التابعة للدولة منذ انقلابهم على الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا.// انتهى //19:51ت م0164