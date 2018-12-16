الباحة 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسأكد وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق، أن المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية" يأتي في كل عام ببعد جديد، وأصبح حدثاً عالمياً يدير بوصلة العام باتجاه فعالياته المتنوعة، التي تحمل في طياتها ذاكرة الماضي، وتوهج الحاضر، واستشراف المستقبل مع المحافظة على التراث الذي يميز المملكة عن غيرها.وأوضح أن المحافظة على التراث يحتاج جهدًا كبيرًا، وعملاً دؤوبًا ورؤية بصيرة، تؤكد جميعها على القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع السعودي، مع استحداث صيغة إبداعية تجمع بين الموروث الشعبي والإنجازات الحضارية والإبداع الأدبي والفني، فضلاً عن صقل الموروث ودراسته والتعريف به وتقديمه في قالب محفز.وبين الدكتور اللويحق, أن هذه الأهداف وغيرها وضعها "بيت الباحة بالجنادرية" نصب عينه، وهو يشارك في هذا المهرجان, معبراً عن إنسان الباحة حضارة، وثقافة، وأدبًا وفكرًا وموروثًا حتى أصبح يمثل علامة بارزة في هذا المهرجان في عهد الخير والنماء و"الرؤية" التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، ويترجمها سمو أمير منطقة الباحة من خلال توجيهاته ومتابعته للخطط العملية المنفذة والمحققة لتلك الأهداف.// انتهى //19:54ت م0166