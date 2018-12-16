أبوظبي 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية, والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين, بالإضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.واستعرض الجانبان أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وفرص تطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة, كما تناولا تطورات القضايا الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.// انتهى //20:06ت م0169