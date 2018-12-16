مكة المكرمة 9 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واساستقبلت المدارس المتوسطة والثانوية في إدارة التعليم بمحافظة الليث ، صباح اليوم الطلاب والطالبات في أول أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ١٤٣٩هـ /١٤٤٠هـ وسط استعدادات مكثفة وأجواء تربوية وتعليمية ملائمة ومريحة .وحرصت الكثير من المدارس على استقبال طلابها وطالباتها بالورود وتقديم العصائر والفواكه والوجبات الغذائية والمياه الصحية بهدف تهيئة الطلاب للاختبارات وكسر روتين الاختبارات وابتكار برامج تربوية جديدة لتهيئة الطلاب نفسياً وتربوياً، والتخفيف من حدة القلق والتوتر والتي عادة ما تنتاب الطلاب والطالبات خلال هذه الفترة ، بالإضافة إلى وضع أركان و دواليب لحفظ الكتب والمقررات الدراسية وحمايتها من التلف والعبث والامتهان بعد نهاية اختبارات كل يوم .من جانبه طمأن مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي أولياء أمور الطلاب والطالبات على حسن سير أول أيام الاختبارات , معرباً عن ثقته في استمرار هذا الأمر حتى نهاية الأسبوع المقبل موعد آخر أيام الاختبارات .وأثنى الحازمي على جهود قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات الذين ضربوا مثالاً رائعاً في البذل والعطاء وتحمل المسؤولية , مشيداً بالمتابعة المستمرة لقيادات التعليم ، والمشرفين التربويين و المشرفات التربويات ، عاداً الاختبارات واحدة من الفعاليات التربوية المجدولة على مدى العام الدراسي ، ولا يجب أن تأخذ الكثير من الرهبة والخوف أو القلق أو إعطاء الأمر أكبر مما يجب ، كونها وسيلة قياس للتحصيل العلمي ومؤشراً صادقاً لإيضاح واقع العمل المقدم والجهد المبذول ومدى نجاحه في الميدان التربوي .بدوره أوضح المتحدث الرسمي ومدير الإعلام التربوي بتعليم الليث محمد بن ختيم المالكي أنه لم تسجل أي حالات غياب لافته أو تأخر ، مشيراً إلى انتظام ١٧ ألف طالب وطالبة في المدارس المتوسطة والثانوية (بنين وبنات) في قاعات الاختبارات وسط منظومة متكاملة من الخدمات التربوية والتجهيزات المدرسية وبإشراف ومتابعة من مدير التعليم والمساعدين وكافة قيادات الإدارة وبمشاركة (٢٠٠) مشرف ومشرفة تربوية شاركوا في تنفيذ خطة الجولات الإشرافية لتفقد المدارس والاطلاع عن كثب على وضع سير الاختبارات فيها وتذليل كافة الصعوبات ورفع تقارير يومية عن سير الاختبارات وأعمال لجان الكنترول ، فيما بدأت اللجان المشرفة على خطة سير الاختبارات بقطاعي البنين والبنات ، عملها لتذليل العقبات والمعوقات الفنية والتقنية و دعم سير نجاح خطة الاختبارات في الميدان .// انتهى //20:22ت م0171