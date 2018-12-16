لندن 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واساستعاد فريق ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتغلبه على ضيفه مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف اليوم في الجولة السابعة عشرة من المسابقة .ورفع ليفربول رصيده إلى 45 نقطة ، ليستعيد الصدارة التي فقدها أمس، وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 26 نقطة في المركز السادس .وشهدت الجولة فوز ساوثهامبتون على مضيفه أرسنال 3 - 2 ، وفوز تشيلسي على مضيفه برايتون 2 - 1 .ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى 12 نقطة في المركز السابع عشر بفارق الأهداف أمام بيرنلي، فيما توقف رصيد أرسنال عند 34 نقطة في المركز الخامس ، كما رفع تشيلسي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد برايتون عند 21 نقطة في المركز الثالث عشر .// انتهى //21:04ت م0175