رياضي / الدوري الإنجليزي : ليفربول يستعيد الصدارة بالفوز على مانشستر يونايتد بثلاثية
الأحد 1440/4/9 هـ الموافق 2018/12/16 م واس
لندن 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واس
استعاد فريق ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتغلبه على ضيفه مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف اليوم في الجولة السابعة عشرة من المسابقة .
ورفع ليفربول رصيده إلى 45 نقطة ، ليستعيد الصدارة التي فقدها أمس، وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 26 نقطة في المركز السادس .
وشهدت الجولة فوز ساوثهامبتون على مضيفه أرسنال 3 - 2 ، وفوز تشيلسي على مضيفه برايتون 2 - 1 .
ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى 12 نقطة في المركز السابع عشر بفارق الأهداف أمام بيرنلي، فيما توقف رصيد أرسنال عند 34 نقطة في المركز الخامس ، كما رفع تشيلسي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد برايتون عند 21 نقطة في المركز الثالث عشر .
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21:04ت م
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